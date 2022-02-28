Haberler Yaşam Videoları Adana'da yaşayan Katil zanlısından ilginç savunma; Takdiri ilahi

Adana'da yaşayan Katil zanlısından ilginç savunma; Takdiri ilahi

Adana'da yaşayan Katil zanlısından ilginç savunma; Takdiri ilahi
28.02.2022 10:18

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:42
Maskeli hırsızların merdiven...
Ana Sayfa 01:00
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak...
Ana Sayfa 00:57
Şehir eşkiyaları asker...
Ana Sayfa 02:30
Adana'da yaşlı adamın talihsiz...
Ana Sayfa 00:20
Feryal Gülman ile eski eşi...
Ana Sayfa 01:32
72 ton sahte akaryakıt...
Ana Sayfa 01:59
Sakarlığın bu kadarı! Hem...
Ana Sayfa 02:03
Çanakkale Mobil Müze Tırı...
Ana Sayfa 00:53
OGS ne zaman kalkıyor?
Ana Sayfa 09:12
AB'den peş peşe yaptırımlar
Ana Sayfa 01:02
Ruslar bankamatiklere akın...
Ana Sayfa 01:45
Rus askerleri Bucha-Irpin...

dana’da bir kişiyi öldürüp kaçtıktan 3 ay sonra yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının neden öldürdün sorusuna zanlının “takdiri ilahi” diye cevap vermesi dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, olay 26 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Z. küfür nedeniyle tartıştığı Mazlum A.’yı (51) tabancayla vurup kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Polis zanlı Ömer Z.’nin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirlediği zanlı Ömer Z’yi adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da aramalarda ele geçirildi. Şüphelinin amcası A.Z’nin olay günü kumar oynarken küfürlü konuştuğu, maktul Mazlum A’nın kendisini uyarmasıyla aralarında tartışma çıktığı, A.Z’nin belindeki tabancayı çıkarmasıyla orada bulunan kişilerin silahı elinden alıp masaya bıraktığı ve Ömer Z’nin silahı alıp Mazlum A’yı vurduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA