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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 18:31 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 18:31

Adana'da vahşet! Babasının bıçakladığı genç kız hayatını kaybetti

Adana' babası tarafından bıçaklanan genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turhan Ö. (54), uyuşturucu sattığını ve kullandığını öne sürdüğü kızı Dilan Ö. (19) ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Ö., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Dilan Ö., Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Turhan Ö. ise çevredeki devriye polisleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.

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