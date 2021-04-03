Haberler Video Yaşam Videoları Adana'da teröre şafak baskını: 8 gözaltı

Adana'da teröre şafak baskını: 8 gözaltı

Adana'da teröre şafak baskını: 8 gözaltı
03.04.2021 08:59
Ana Sayfa 01:40
Türkiye'den GKRY'ye çok sert...
Ana Sayfa 02:50
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:42
Kaymakam Yılmaz Kurt, Didim'de...
Ana Sayfa 00:44
Akıncı'nın 15. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 03:29
Yunan zulmü!
Ana Sayfa 04:37
"Hayatıma artık Fatih olarak...
Ana Sayfa 05:13
ABD'de kırmızı alarm!
Ana Sayfa 00:47
Doğduğun Ev Kaderindir'e...
Ana Sayfa 01:47
Üzeyir Garih cinayeti için...
Ana Sayfa 01:00
Bergüzar Korel üçüncü çocuğuna...
Ana Sayfa 12:06
Erol Karakoç: Kadın arabada...
Ana Sayfa 14:31
Başkan Erdoğan'ın çağrısı...

Son dakikah haberine göre, Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Özel Harekat destekli operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt tarafından düzenlenen yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 4 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresleri tespit edilen 8 şüphelinin evlerine, Özel Harekat polislerinin desteğiyle baskın yaptı.

Koç başıyla kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, buralarda detaylı arama yaptı. Bu sırada bazı polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yaşam Videoları