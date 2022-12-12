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Adana'da tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı

Adana'da tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı
12.12.2022 09:51

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Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüse sığmayan 5 kişinin aracın tavanında ölümüne yolculuk yapması anbean görüntülendi. Merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs görenleri şaşkına çevirdi. Trafiğin yoğun olduğu yolda minibüs sürücüsünün araca sığmayan 5 tarım işçisini tavanda taşıması görenleri hayrete düşürdü. Tarım işçilerinin hızla giden minibüsün tavanında ölüm tehlikesine aldırmadan yollarına devam etmesi başka bir araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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