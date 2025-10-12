PODCAST CANLI YAYIN
Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 11 kişi yaralandı. Kaza, Adana-Kozan karayolu Çukurören mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu sürücünün kullandığı 01 MC 4875 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1’i çocuk 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Tolga Akalın, yaptığı açıklamada, "Şoförü uyarmamıza rağmen hızlı gidiyordu. Mandalina kesiminden dönüyorduk. Benim eşim ve kızım da yaralandı. Aracı kaydırdı, sağa sola yapınca araç takla attı" dedi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

