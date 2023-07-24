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Adana’da sokak ortasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 yaralı

Adana’da sokak ortasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 yaralı
24.07.2023 09:01

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Adana’da gece yarısı sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi tabancayla ayağından ve kalça kısmından vuruldu. Silah sesleri üzerine durum polise bildirildi. Bu sırada yaralı kişi yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri boş kovanlarda delil çalışması yaparak bölgedeki kameraları inceledi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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