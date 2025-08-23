Adana’da sinir krizi geçiren anne kızını bıçakla mahallede kovaladı

ADANA'DA ANNE DEHŞETİ: KÜÇÜK KIZ BIÇAKLI SALDIRIDAN KURTARILDI

Adana Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sinir krizi geçirerek kızını bıçakla kovaladı. Korkuya kapılan küçük kız, sokağa çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ HAYAT KURTARDI

Kızın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri hemen olaya müdahale etti. Bir kişi, küçük kızı korumaya çalışarak kadının elindeki bıçağı almaya uğraştı. Kadını sakinleştiremeyen vatandaş, küçük kızı motoruna bindirdi. Motordayken anne tarafından saçından çekilerek eve götürülmek istenen kız, çevredekilerin müdahalesiyle tekrar kurtarıldı ve güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıldı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından konuyla ilgili inceleme başlattı.