PODCAST CANLI YAYIN

Adana’da sinir krizi geçiren anne kızını bıçakla mahallede kovaladı

Yüreğir’de sinir krizi geçiren bir kadın, kızını bıçakla kovaladı. Çevredekilerin müdahalesiyle küçük kız motorla güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıldı.

ADANA'DA ANNE DEHŞETİ: KÜÇÜK KIZ BIÇAKLI SALDIRIDAN KURTARILDI
Adana Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sinir krizi geçirerek kızını bıçakla kovaladı. Korkuya kapılan küçük kız, sokağa çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ HAYAT KURTARDI
Kızın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri hemen olaya müdahale etti. Bir kişi, küçük kızı korumaya çalışarak kadının elindeki bıçağı almaya uğraştı. Kadını sakinleştiremeyen vatandaş, küçük kızı motoruna bindirdi. Motordayken anne tarafından saçından çekilerek eve götürülmek istenen kız, çevredekilerin müdahalesiyle tekrar kurtarıldı ve güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıldı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI, İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından konuyla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Rapçi Çakal Hayrabolu konseri sonrası ayağından vuruldu | VİDEO İZLE
Rapçi Çakal Hayrabolu konseri sonrası ayağından vuruldu | VİDEO İZLE
Bursa'da yeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı
Bursa'da yeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı
Süleymaniye karıştı! Bafel Talabani kuzeni Lahur Talabani'yi böyle gözaltına aldırdı
Süleymaniye karıştı! Bafel Talabani kuzeni Lahur Talabani'yi böyle gözaltına aldırdı
Aksaray’da asansör kabininde korkunç düşüş: 2 usta ağır yaralandı
Aksaray’da asansör kabininde korkunç düşüş: 2 usta ağır yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle