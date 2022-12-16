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Adana’da silahlı saldırıda yaşamını yitiren 2 kardeş toprağa verildi.

Adana’da silahlı saldırıda yaşamını yitiren 2 kardeş toprağa verildi.
16.12.2022 17:02

OTOMATİK OYNAT

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Olay, 14 Aralıkta Kozan ilçesi Türkeli mahallesinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, araçlarından inerek silahları ile çatışan iki grubun saldırısı sonrası Emrah (28) ve Vahit Kara (37) kardeşler yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Kara kardeşlerin cenazesi otopsi sonrası Kozan'a getirildi. Burada asri mezarlığına götürülen cenazeler kılınan namazın ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş ve iki kardeşin ailesi ve yakınları katıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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