Adana'da silahlı kavgaya karışan şüpheli kaçarken polisi vurdu

Adana’da devriye gezen polis ekipleri, denk geldikleri silahlı kavgaya müdahale ettiği sırada bir polis memuru tabanca ile bacağından vurularak yaralandı. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Amirliği ekipler, ara sokaklarda devriye gezdikleri sırada bir silahlı kavga olayına denk geldi. Şahısların birbirlerine ateş açtığını gören polisler olaya müdahale etti. Müdahale sırasında bir kişi elinde tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir şüpheli polisten kaçtığı sırada, kendisini kovalayan polise tabanca ile defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda polis memuru ayağından yaralandı. Yaralanan polisin ekip arkadaşı telsiz anonsuyla durumu bildirdi. Bu sırada olay yerine intikal eden ekiplerden birisi yaralı polisi hemen Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı polis memurunu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye terör, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Sevk edilen polisler, sokaklarda didik didik olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.