PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 22:11 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 22:18

Adana'da sağlık ürünleri fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Adana’da sağlık ürünleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangında itfaiye ekipleriyle birlikte TOMA’nında müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki sağlık ürünleri üreten fabrikada çıktı. Alınan bilgiye göre, fabrikadan bir anda ateşlerin yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bölgeye gelerek itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangın yerine gelen 3 TOMA itfaiye ekipleriyle birlikte müdahalesi devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Malatya’da üç aracın karıştığı kazada can pazarı!
07.11.2023Salı
'Çakmak' nedeniyle tartıştığı kişinin babasını tabancayla vurdu!
07.11.2023Salı
İçişleri Bakanlığı 'döneri' beğenmeyip hesap ödemeyen Yusufeli kaymakamı hakkında soruşturma başlattı
07.11.2023Salı
Adıyaman'da korkunç olay! Köpeğini 10 yerinden bıçakladı: İşte o anlar...
07.11.2023Salı
İstanbul Kartal cinayet haberi: Nalbur çırağını öldürdü: ''İmam nikahlı eşimi rahatsız etti, öldürdüm''
07.11.2023Salı
Bunlar da Var
METRO İNTİHAR SON DAKİKA: Seferler iptal! 01:16
Metroda intihar! Seferler iptal!
08.11.2023Çarşamba
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 7 Kasım 2023 Salı | VİDEO 00:36
ATV CANLI YAYIN 🕵️‍♀ MÜGE ANLI İZLE 📺
08.11.2023Çarşamba
CHP’li Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşa salladı: Eşek gibi anırmadı 03:22
"Eşek gibi anırmadı"
08.11.2023Çarşamba
ARA TATİL kalktı mı 2023? Kalkacak mı? İptal mi oldu? Uzatıldı mı? Okulların ara tatili ne zaman? 02:39
Okulların ara tatili ne zaman?
08.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA