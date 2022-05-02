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Adana'da otoparkta 22 yaşındaki gencin öldürüldüğü pusuda 3 tutuklama

Adana'da otoparkta 22 yaşındaki gencin öldürüldüğü pusuda 3 tutuklama
02.05.2022 12:06

OTOMATİK OYNAT

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Adana’da bir apartmanın otoparkında pusu kurarak bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay 8 Nisan günü saat 03.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Saygılı (22), iddiaya göre amcasını evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında pusuda bekleyen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu boynuna ve sırtına isabet kurşunlarla ağır yaralanan Saygılı yere yığılırken, şüpheliler ise plakası alınamayan otomobille olay yerinden kaçtı. Amcası tarafından otomobille yakındaki bir tıp merkezine götürülen Saygılı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Saygılı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saygılı’nın ölmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde zanlıların kaçtığı aracın plakasının başka bir otomobile ait olduğunu belirledi. Polis bu otomobilde bulunan şahısların ise Mutlu B. (33), Volkan Zafer Y. (31), Beytullah Y. (26) ve Furkan Ç. (24) olduğunu tespit etti. Polis, zanlıları evlerine yapılan baskınla yakaladı. Polis, öldürülen Saygılı’nın amcası Orhan S.’nin Volkan Zafer Y.’yi yaraladığını, bu nedenle ikili arasında husumet başladığını belirledi. Olay günü de otomobilin içinden ateş açıldığında asıl hedefin Orhan S. olduğu ancak yanındaki yeğeninin vurulduğu saptandı.

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