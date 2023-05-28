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Adana’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
28.05.2023 01:54 - Son Güncelleme: 28.05.2023 02:01

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.T.B kullandığı 34 FY 1771 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce bir ağaca çarptı ardından sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araç içerisinde sıkışan H.T.B ile yolcu konumundaki İsmail Hakkı Kesler (22)’i çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail Hakkı Kesler, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesler’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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