RAMAZAN İMSAKİYE
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Adana'da nehre atlayan 14 yaşındaki kızı deniz bisikletçisi kurtardı

Adana'da nehre atlayan 14 yaşındaki kızı deniz bisikletçisi kurtardı
11.04.2022 10:39

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.Y. (14) sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıktı. M.Y. Taşköprü’ye geldiği sırada intihar etmeye karar verip kendisini köprüden aşağı bıraktı. Olayı gören nehirdeki deniz bisikletçisi İsmail Ağdemir hemen kız çocuğunu kurtarmak için harekete geçti. Bisiklet ile kız çocuğunun yanına gelen ve nehre batmadan yetişen Ağdemir kızı kıyıya çıkardı. Bu sırada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis kız çocuğunu ambulansa götürdü. Bu sırada kız çocuğunun ağladığı görüldü. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca M.Y.’nin ifadesinde bir anda bunalıma girip intihar etmek istediğini ailesi ile bir sorunu olmadığını söylediği öne sürüldü.

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