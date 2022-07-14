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Adana’da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı

Adana’da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi kaza yaptı
14.07.2022 10:33

OTOMATİK OYNAT

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Kent merkezinde akşam saatlerinde arkasında arkadaşı olan bir kişi motosikletin önünü kaldırıp gitmeye başladı. Bu anları ise trafikte otomobili ile seyir halinde olan şahıslar cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bir süre motosikletin önünü kaldırıp giden sürücü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucu sürücü ve arkasındaki şahıs yere düşerken motosiklette kayıp yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Motosiklet fazla hızlı olmadığı için kazadan sonra sürücü ve arkadaşı yaralanmadı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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