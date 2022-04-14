Adana'da lüks sitede çıkan yangında ev tamamen yandı

Adana’da lüks bir sitenin 14’üncü katında çıkan yangında ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri, yanan dairenin üst katında yaşayan koah hastası bir kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen koah hastası hastaneye kaldırıldı. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 14’üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitede oturan vatandaşlar daireden alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Bunun üzerine 112 çağrı merkezi bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında dairede çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.