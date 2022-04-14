RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Adana'da lüks sitede çıkan yangında ev tamamen yandı

Adana'da lüks sitede çıkan yangında ev tamamen yandı

Adana'da lüks sitede çıkan yangında ev tamamen yandı
14.04.2022 08:48

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:12
Yangında evi ve tüp bebek...
Yaşam 02:01
Nisan ayında yoğun kar yağışı...
Yaşam 00:30
Dubalarla kendisine park alanı...
Yaşam 00:31
AKSUNGUR’dan ilk defa...
Yaşam 01:31
Asitli saldırının görüntüsü...
Yaşam 00:41
Turistleri hedef alan...
Yaşam 01:28
Tehditler savurdu gözaltına...
Yaşam 02:19
İşletme sahipleri iş başında...
Yaşam 00:33
Motosikletli sürücü TIR’ın...
Yaşam 01:08
Karşıya geçmeye çalışan yayaya...
Yaşam 00:45
Kadın motor sürücüsüne...
Yaşam 01:38
Bozcaada'da feribot...

Adana’da lüks bir sitenin 14’üncü katında çıkan yangında ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri, yanan dairenin üst katında yaşayan koah hastası bir kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen koah hastası hastaneye kaldırıldı. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 14’üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitede oturan vatandaşlar daireden alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Bunun üzerine 112 çağrı merkezi bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında dairede çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA