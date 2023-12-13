Adana’da tartıştığı eski eşi Fadime Korkusuz’u (41) üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra eve kilitleyerek öldüren, bu sırada kendisi de yaralanan Muhammet Güleç (57), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Çiftin boşanırken mal paylaşımı sırasında eski model otomobillerinin Fadime Korkusuz’da kaldığı, Güleç’in de otomobili istediği, olayın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. İfadesinde, “Otomobilin devrini yapacaktı. Birden ‘Niye buraya geldin?’ deyince tartışma çıktı. Odaya gidip, benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım” diyen Güleç, ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı.