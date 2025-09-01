PODCAST CANLI YAYIN

Adana’da korku dolu anlar kamerada: Araç takla attı! 1 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan hafif ticari araç devrilirken, sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi, sürücü yaralandı. Kaza anı, karşı yönden gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 URG 21 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

