Adana’da kamyon köprüden düştü: 1 yaralı!

Adana'nın Feke ile Saimbeyli ilçeleri arasında Yeşilova mevkiindeki Tırtat Köprüsü'nde , 27 AJR 172 plakalı kamyon , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü .
Küçükbaş hayvan taşımacılığı yapan kamyonun kazası sırasında, sürücü hafif yaralandı . Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazanın, kamyondaki hayvanların boşaltılıp dönüşe geçildiği sırada meydana geldiği öğrenildi. Köprüden düşen kamyonun, iş makinelerinin yardımıyla çıkarılmasına çalışıldığı belirtildi.