PODCAST CANLI YAYIN
Adana’da kamyon köprüden düştü: 1 yaralı!
Haberler Yaşam Videoları

Adana’da kamyon köprüden düştü: 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 26.04.2025 20:29:37

Feke ile Saimbeyli ilçeleri arasında Tırtat Köprüsü’nde küçükbaş hayvan taşımacılığı yapan kamyon köprüden düştü. Hafif yaralanan sürücünün durumu iyi.

Adana'nın Feke ile Saimbeyli ilçeleri arasında Yeşilova mevkiindeki Tırtat Köprüsü'nde , 27 AJR 172 plakalı kamyon , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü .

Küçükbaş hayvan taşımacılığı yapan kamyonun kazası sırasında, sürücü hafif yaralandı . Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın, kamyondaki hayvanların boşaltılıp dönüşe geçildiği sırada meydana geldiği öğrenildi. Köprüden düşen kamyonun, iş makinelerinin yardımıyla çıkarılmasına çalışıldığı belirtildi.

SIRADAKİ VİDEO
Fethiye'de feci kaza kamerada: Teknenin römorkundan düştü! 1 ölü
26.04.2025Cumartesi
Esenyurt’ta parkta silahlı saldırı: 2 yaralı!
26.04.2025Cumartesi
Bülent Uygun'un kızı son yolculuğuna uğurlandı!
26.04.2025Cumartesi
İran’daki liman patlamasında 4 ölü yüzlerce yaralı
26.04.2025Cumartesi
Adana'da yol çöktü araç düşmekten son anda kurtuldu
26.04.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Ankara’da gözaltına alınırken sütyeni görünen gösterici erkek çıktı | VİDEO 00:44
Ankara'da gözaltına alınırken sütyeni görünen gösterici erkek çıktı
26.04.2025Cumartesi
Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun vefat etti! Babasına aşkını haykırdığı video yürekleri dağladı! Babamın sesi beni hayata bağladı 00:49
Bülent Uygun'un kızı vefat etti! Babasına aşkını haykırdığı video yürekleri dağladı!
25.04.2025Cuma
Ekrem İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri ortaya çıktı: Otel kameralarını bantla kapattılar 03:30
Otel kameralarını bantla kapattılar
25.04.2025Cuma
İran’da limanda şiddetli patlama! İşte o anlar... 02:22
İran’da limanda şiddetli patlama!
26.04.2025Cumartesi
CANLI YAYIN