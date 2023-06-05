Adana'da jakuzide yakalanıp darp edilen hırsız tutuklandı

Adana’da hasarlı eve girip değerli malzemeleri çalarken, jakuzide yakalanıp darp edilen hırsız tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, 3 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı İşlek Apartmanı’na farklı zamanlarda giren hırsızlar, kapı kolu, pencere, plastik doğrama, su saati gibi malzemeleri çaldı. İddiaya göre hırsızlık olayları üzerine binada oturanlar, nöbet tutmaya başladı. Gece saatlerinde Mustafa T. , binaya girdi. Apartmanda oturanlar bir dairenin banyosundaki küvete saklanan şüpheliyi yakalayıp, dövdü. Ayağından sürüklenerek binadan çıkarılan şüpheli, serbest bırakılması için yalvardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine adrese gelen polise teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen Mustafa T., adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelinin yanında getirdiği çuvalın içerisinde 14 kapı kolu, 3 musluk başlığı, 2 alüminyum peçetelik ve bir miktar bozuk para bulundu.