Adana'da iş yerinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu öldü; kaza anı kamerada

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuruyemişçi Emin Çopur, iş yerinin önünde komşu fırının sahibi ile oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada caddede ilerleyen Turgay A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulup, iş yerinin önünde oturan Çopur'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Çopur'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çopur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Turgay A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.