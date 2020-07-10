Adana'da iki kuşak tefecilik yapan aileden 12 kişi tutuklandı

10.07.2020 10:26

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik ve yağma yaptığı iddia edilen 24 kişi hakkında işlem başlattı. Yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı. Şebekenin anne, baba ve çocuklardan oluştuğu, iki kuşaktır tefecilik yaptıkları öğrenildi.