SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Adana’da iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü
Haberler Yaşam Videoları

Adana'da iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 23:19

Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde Ahmet Eren Doğu (16) ve ağabeyi Murat Doğu (17) sokakta karşılaştıklarıAzat T. (24) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Azat T, iki kardeşi bıçakla yaraladı. Yaralı iki kardeş, çevredekiler tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. İki kardeş, doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi Azat T, daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Ölen iki kardeşin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
03.03.2025Pazartesi
İftara yemek yetiştirmek isterken canından oluyordu
03.03.2025Pazartesi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç tarlaya uçtu: 1'ağır 3 yaralı
03.03.2025Pazartesi
Konya'da kanlı tartışma: Eski eş katliam yarattı! 1 ölü 1 yaralı
03.03.2025Pazartesi
Ergene'de trafik kazası: 3 yaralı
03.03.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Edip Akbayram’ın aile saadeti! Son görüntüleri ortaya çıktı! 01:20
Edip Akbayram’ın aile saadeti! Son görüntüleri ortaya çıktı!
02.03.2025Pazar
Çanakkale’nin Gelibolu’da feci kaza! 37 kişi yaralandı 02:05
Çanakkale'nin Gelibolu'da feci kaza
03.03.2025Pazartesi
Almanya Mannheim’da araç kalabalığa daldı! 07:21
Almanya Mannheim'da araç kalabalığa daldı!
03.03.2025Pazartesi
Edip Akbayram’ın acılı eşi hastaneden ayrıldı! 01:00
Edip Akbayram'ın acılı eşi hastaneden ayrıldı!
02.03.2025Pazar
CANLI YAYIN