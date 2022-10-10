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Adana'da göl üzerine inşa edilen yapıların kaldırılması için 25 ekim'e kadar süre verildi

Adana'da göl üzerine inşa edilen yapıların kaldırılması için 25 ekim'e kadar süre verildi
10.10.2022 15:56

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Adana Valiliği, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakaların kaldırılması için sahiplerine 25 Ekim'e kadar süre tanıdı. Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'ne resmi izin alınmadan yapılan baraka evlerin oluşturduğu kirlilik DHA tarafından gündeme getirildi. Göl üzerinde çeşitli etkinlikler yapmak isteyen küçük gruplar için internet üzerinden günlük 700 TL'ye kiraya verilen barakaların sayısının her geçen gün artması üzerine Adana Valiliği devreye girdi. Valilik, 25 Ekim'e kadar barakaların kaldırılması için sahiplerine süre verdi.

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