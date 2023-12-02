Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Akkoyun hafif ticari aracıyla ilerdiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar hafif ticari araca defalarca tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Şükrü Akkoyun'un başına isabet etti. Bilinci kapanan Akkoyun, aracıyla işyerine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Akkoyon'u Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Akkoyun hayatını kaybetti.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.