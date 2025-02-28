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Adana’da feci olay! 8. kattan düşen adam hayatını kaybetti
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Adana'da feci olay! 8. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 10:08

Adana’da 8. kattan düşen 52 yaşındaki erkek şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sabah işe gelen vatandaşlar yerde yatan bir erkek şahıs gördü. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Mehmet O. G. (52) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili yaptığı ilk incelemede şahsın apartmanın 8. katında tek başına yaşadığını belirledi. Şahsın balkona çıkıp düştüğü ya da intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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