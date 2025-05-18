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Adana’da feci motosiklet kazası kamerada: 1 ölü 2 yaralı
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Adana’da feci motosiklet kazası kamerada: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 18.05.2025 14:03:35

Adana’nın Karataş Bulvarı’nda meydana gelen kazada, bir motosiklet karşıya geçmeye çalışırken başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hacı Ayazgök hayatını kaybederken, diğer sürücü Gökhan Akyol’un durumu ciddiyetini koruyor

Adana'nın Karataş Bulvarı'nda, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Hacı Ayazgök'e, Adana istikametinde ilerleyen Gökhan Akyol yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki sürücü ve motosiklette bulunan bir çocuk metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hacı Ayazgök, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer sürücü Gökhan Akyol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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