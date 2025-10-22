PODCAST CANLI YAYIN
Adana’da feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü metrelerce havalandı

Adana’nın Pozantı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce havalandı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

METRELERCE HAVALANDI
Kaza, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi D-750 Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan Toker idaresindeki 42 VY 359 plakalı motosiklet ile F.Y. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havalanarak savruldu.

AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA
Otomobille motosikletin çarpıştığı an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin çarpışmanın şiddetiyle havaya fırladığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

