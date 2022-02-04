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Adana'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti

Adana'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti
04.02.2022 09:54

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Adana'da ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahalede bulundu.

Yaşam Videoları

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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