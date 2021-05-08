Adana’da eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, hayatının şokunu yaşadı

Adana'da düğün yapıp 4,5 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Levent C.’nin kaza geçirdiğini haber alıp hastaneye koşan Zehra A. (38), büyük şok yaşadı. Levent C.’nin aynı kazada yaralanan Gamze K. ile 1 ay önce nişanlandığını öğrenen Zehra A., “Levent ile 2017'de düğün yapıp evlendik. Mal varlığım olduğu için resmi nikah kıymak istemedim. Gamze'nin ailesiyle konuştuğumda onlar da şaşırdı. Levent'e acısam mı, üzülsem mi bilemedim. Gamze hanım yaralıymış, acil şifalar diliyorum. O da benim gibi kandırılmıştır" dedi.