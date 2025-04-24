Adana’da doğa gezisi kabusa döndü: Kolu kaya arasına sıkışan vatandaş kurtarıldı

Giriş Tarihi: 24.04.2025 08:22:23

Olay, Karaisalı ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir grup arkadaşın gezisi sırasında yaşandı. İddiaya göre, gruptaki bir vatandaş su birikintisinde dikkatini çeken bir cismi almak istedi. İki kaya arasına kolunu sokan şahıs, bir süre sonra kolunu çıkaramayınca panik yaşandı.

Durumun ciddileşmesi üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla olay yerine kısa sürede ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin dikkatli ve titiz çalışmaları sonucunda kolu sıkıştığı yerden kurtarılan vatandaş, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaşın yaşadığı o anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.