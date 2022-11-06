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Adana'da demir hurda hırsızlığı kamerada

Adana'da demir hurda hırsızlığı kamerada
06.11.2022 14:26

OTOMATİK OYNAT

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Adana’da iki kişinin hurdaları çaldıkları hurdaları otomobile yüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş yerinin önündeki demir hurdaları çalmak isteyen 2 kişi, otomobille iş yerinin önüne geldi. Önce çevreyi gözetleyen şahıslar, kimsenin olmadığından emin olunca hurda parçaları otomobilin bagajına yüklemeye başladı. Bagajı dolduran şüpheliler daha sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerine geldikten sonra hurdaların bir kısmının çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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