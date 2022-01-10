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Adana'da çocuk hırsız ortalığı birbirine kattı

Adana'da çocuk hırsız ortalığı birbirine kattı
10.01.2022 10:51

OTOMATİK OYNAT

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Adana'da bir marketten hırsızlık yapan çocuğu market çalışanları fark ederek yakaladı. Çocuk hırsız defalarca kaçma girişiminde bulunurken çalışanlar tarafından yakalandı. Bazı vatandaşlar çocuğa vururken bazıları ise ‘Bir mendil için çocuğa vurulur mu?’ diyerek tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre market çalışanı, 1 paket mendil çalıp kaçan çocuğu güvenlik kamerasından fark edip arkasından koştu. Adalet Caddesi üzerinde bir vatandaşlarla birlikte çocuğu yakalayan çalışan, polise haber verdi. Bu sırada ise bazı vatandaşlar çocuğa hırsızlık yaptığı iddiasıyla tepki gösterip dayak attı. Market çalışanı ise çocuk hırsızın defalarca kaçma girişiminde bulunmasına rağmen yakaladı ve polisi beklemeye başladı. Market çalışanları ise çocuğun bugüne kadar birçok şey çaldığını öne sürdü. Bazı vatandaşlar ise çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Bir vatandaşın çocuğa vurduğunu gören kadın, ‘Bir tane peçete çaldı diye çocuğa vurulur mu? Neden öyle vuruyorsunuz’ diyerek bağırırken diğer vatandaşlar ise çocuğun hırsız olduğunu söyleyerek kadınla sözlü tartışmaya girdi. Çocuk, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da saldırmaya çalışırken olay yerine gelen polis ekipleri çocuğu gözaltına aldı. Çocuğun birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

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