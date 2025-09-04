Adana’da çay ocağına motosikletli saldırı: 2 yaralı

Ankara Beypazarı’nda traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler, motosikletle caddeye gelerek çay ocağına ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde oturan müşterilerden Evren K. ayağından, Mesut E. ise elinden yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece saatlerinde motosikletli saldırganlar, bir çay ocağına kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.