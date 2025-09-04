PODCAST CANLI YAYIN

Adana’da çay ocağına motosikletli saldırı: 2 yaralı

Adana’da motosikletli kişilerin çay ocağına düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece saatlerinde motosikletli saldırganlar, bir çay ocağına kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler, motosikletle caddeye gelerek çay ocağına ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde oturan müşterilerden Evren K. ayağından, Mesut E. ise elinden yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

