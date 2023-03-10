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Adana'da bir kişi evinde yattığı sırada ağzından tabanca ile vuruldu

Adana'da bir kişi evinde yattığı sırada ağzından tabanca ile vuruldu
10.03.2023 08:45

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Adana'da bir kişi evinde yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucunda ağzından vurularak yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Onur A.’ın evine tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Evinde yattığı sırada açılan ateş sonucunda Onur A., ağzından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmalarına devam ediyor.

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