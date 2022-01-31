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Adana’da bir kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da bir kamyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
31.01.2022 10:03

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu. Bir kamyonda yapılan aramada plastik tanklara doldurulmuş 26 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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