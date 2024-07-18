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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024, 16:20 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 16:20

Adana'da bir kadın kocasına kızıp evini ateşe verdi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Adana’da bir kadının kocasına kızıp evi ateşe verdiği, kendisinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre olay Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Goncagül A.(40) eşine kızıp evini ateş verdi. Kendi de evde kaldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler bir taraftan yangına müdahale edip diğer taraftan da evde yanan kadını çıkarmayı başardı. Kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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