RAMAZAN İMSAKİYE
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Adana'da başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Adana'da başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
19.04.2022 08:46

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Adana’da, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.G. sokakta bulunduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Y.G tabanca ile başından vuruldu. Olayı gören yakınları Y.G’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Y.G Seyhan Devler Hastanesine sevk edildi. Y.G’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirleme çalışmalarına devam ediyor.

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