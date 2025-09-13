PODCAST CANLI YAYIN

Adana’da akaryakıt istasyonunda tek yumruk dehşeti: 1 kişi beyin kanaması geçirdi

Adana’da akaryakıt istasyonunda çıkan tartışma, tek yumrukla dehşete dönüştü. Bir kişinin yumruk atması sonucu yere düşerek bayılan 24 yaşındaki Umut Ayyıldız’ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar D. (24) ve Enes G. (22), akaryakıt istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle Umut Ayyıldız (24) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri Ayyıldız'ın kafasına yumruk attı.

Ayyıldız yere yığılarak bayılırken, iki şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı. O anlarda akaryakıt istasyonu çalışanının yaşananları film gibi izlemesi dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ayyıldız'ın beyin kanaması geçirdiğini belirleyerek hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri saldırganları kısa sürede Sarıçam Mahallesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar D. ve Enes G., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun bakıma alınan Umut Ayyıldız'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

