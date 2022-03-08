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Adana’da acı olay! Taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Adana’da acı olay! Taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
08.03.2022 01:39 - Son Güncelleme: 08.03.2022 01:44

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Adana’da yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi.

Sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz belirlemeyen bir kadına, A.B. yönetimindeki taksi çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan ve çok kan kaybeden kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taksi sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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