Haberler Yaşam Videoları Adana'da 7 milyon 290 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana'da 7 milyon 290 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana'da 7 milyon 290 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi
11.12.2022 09:37

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:49
Bursa'da feci kaza: Aydınlatma...
Yaşam 08:33
Liseli kıza, 'MİT'e memur...
Yaşam 00:19
Bursa’da tehlikeli taşımacılık...
Yaşam 02:29
Sattığı Aracını Teslim Etmeye...
Yaşam 01:15
Ankara'da feci kaza:...
Yaşam 01:47
Liseli öğrenciler futsal...
Yaşam 01:24
Kaldırımda yürürken, düşüp...
Yaşam 03:30
Şişli'de 7 katlı otelde yangın...
Yaşam 00:33
Konya’da korkunç kaza!
Yaşam 05:16
Taksim’de dehşet anları...
Yaşam 04:26
Ortaokul öğrencisi kızların...
Yaşam 04:51
Oğlunun sanılan mezar taşı...

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda 7 milyon 290 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Yaşam Videoları

ADANA - Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda 7 milyon 290 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adan-Gaziantep otoyolunun batı gişelerinde şüphelendiği tırı durdurdu. Polisler tırda yaptığı aramada 7 milyon 290 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.B. emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ç.B çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA