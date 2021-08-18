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Adana'da 7 adrese DEAŞ baskını! Gözaltılar var

Adana'da 7 adrese DEAŞ baskını! Gözaltılar var
18.08.2021 06:38 - Son Güncelleme: 18.08.2021 06:44
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Son dakika haberine göre Adana'da sabah saatlerinde daha önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. DEAŞ'a yönelik operasyonda evlerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.


Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 adrese baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulunduğu ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı ileri sürülen 7 şüphelinin adresini tespit etti.

Ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu adreslere düzenledikleri operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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