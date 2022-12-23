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ADANA'da, 2 kişinin sokak ortasındaki silahlı çatışması kameraya yansıdı

ADANA'da, 2 kişinin sokak ortasındaki silahlı çatışması kameraya yansıdı
23.12.2022 01:39 - Son Güncelleme: 23.12.2022 01:49

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ADANA'da iki kişinin sokak ortasında tabancalarla çatışması kameraya yansıdı. Bir süre çatıştıktan sonra tabancasıyla karşısındaki kişinin silahına vurarak karşı koymaya çalışan Mehmet Onur G., bacağından yaralandı, şüpheli ise silah sesleri duyup olay yerine gelen polis ekibi tarafından kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Yaşam Videoları

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Onur G., ismi öğrenilemeyen bir kişiyle sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı. İki tarafın, park halindeki otomobillerin çevresinde çatışması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Bir süre çatıştıktan sonra yanına gelen şüphelinin elindeki silaha tabancasıyla vurarak karşı koymaya çalışan Mehmet Onur G., bacağından yaralandı.Yaralıya tekrar saldırmak isteyen şüpheliyi, araya giren vatandaşlar engelledi. Bölgede devriye görevinde bulunan silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekibi, şüpheliyi kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına aldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Mehmet Onur G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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