ADANA'da, 2 kişinin sokak ortasındaki silahlı çatışması kameraya yansıdı

ADANA'da iki kişinin sokak ortasında tabancalarla çatışması kameraya yansıdı. Bir süre çatıştıktan sonra tabancasıyla karşısındaki kişinin silahına vurarak karşı koymaya çalışan Mehmet Onur G., bacağından yaralandı, şüpheli ise silah sesleri duyup olay yerine gelen polis ekibi tarafından kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.