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Adana Seyhan'da şoke eden olay! Kocasının ruhsatlı silahını kurcalarken kendisini vurdu!

Adana Seyhan'da şoke eden olay! Kocasının ruhsatlı silahını kurcalarken kendisini vurdu!
04.12.2021 09:27
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Adana’da bir kadın, kocasına ait ruhsatlı tabancayla uğraşırken yol ortasında yanlışlıkla kendini omzundan vurdu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Haberin detayları...

Yaşam Videoları

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, K.U. (48) kocasıyla birlikte yolda yürüdüğü esnada eşine ait ruhsatlı tabancayı kurcalamaya başladı.

Kurcaladığı esnada tabanca bir anda ateş aldı. K.U., tabancanın ateş alması sonucunda omzundan yaralandı.

Yaralı kadının eşi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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