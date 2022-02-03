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Adana Seyhan'da 15 kilometrelik kaçış! Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Adana Seyhan'da 15 kilometrelik kaçış! Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü alkollü çıktı
03.02.2022 09:12

OTOMATİK OYNAT

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Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 15 kilometrelik takip sonucu yakalandı. 1.82 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda denetim yapan polis ekipleri 45 ZZ 933 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobilini ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polisin telsiz anonsu üzerine çok sayıda ekip, otomobilin kaçış güzergâhında önlem aldı. Sürücü önünü kesen polislerin de üzerine araç sürerek kaçmaya devam etti. Yaklaşık 15 kilometre kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu Yeni Mahalle'de durduruldu.

Otomobilden indirilen sürücü M.T.Ç. (28), ekiplere (28) alkollü olduğu için kaçtığını söyledi. Bölgeye gelen trafik ekipleri sürücü M.T.Ç.'nin 1.82 promil alkollü olduğunu belirledi. M.T.Ç.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan idari para cezası kesildi. Sürücü sorgulanmak üzere karakola götürülürken, otomobil ise emniyet otoparkına çekildi.

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