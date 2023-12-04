PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 00:38 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 01:10

Adana Kozan'da kavga eden grup polisi görünce kaçtı!

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgaya karışanlar, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce dağıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgaya karışanlar, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce dağıldı.


Olay, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada bir tarafta gençler, diğer tarafta yetişkinlerin olması dikkat çekti. Kavgaya karışanlar, olay yerine esnafın ve polis ekiplerinin gelmesi üzerine dağıldı. "Annem duyup üzülsün istemiyorum" diyerek önce site bahçesine saklanan gençler, polis ekiplerinin gitmesi üzerine bölgeden ayrıldı.


Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
“Yakışıklı güvenlik” ve “Xorto” lakaplı fenomenlerin hayranları Esenyurt'ta birbirine girdi
03.12.2023Pazar
Kurduğu tezgah pes dedirtti! Kendini 'kaçırıp' babasından fidye istedi
03.12.2023Pazar
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı
03.12.2023Pazar
TCG Anadolu’ya 7’den 70’e ziyaretçi akını: Uzun kuyruk oluştu
03.12.2023Pazar
Beşiktaş'ta kontrollü yıkım sırasında 11 katlı binanın çökmesi kamerada!
03.12.2023Pazar
Bunlar da Var
Beşiktaş yeni başkanı kim oldu, seçim sonuçları açıklandı mı? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi kanalda? İşte ilk sonuçlar... 01:17
Beşiktaş yeni başkanı kim oldu, hangi aday kazandı?
04.12.2023Pazartesi
Demir Kubbe kafayı yedi: Soykırımcı İsrail’in füzeleri bu sefer Tel Aviv’e düştü 00:22
Demir Kubbe hedeften saptı
04.12.2023Pazartesi
Samsun’da feci kaza! AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu hayatını kaybetti! 01:09
AK Partili genç başkan hayatını kaybetti
04.12.2023Pazartesi
Altın Kafes 1. bölüm CANLI İZLE 📺 ATV dizisi Altın Kafes son bölüm izle 00:57
ATV'nin yeni dizisi “Altın Kafes” İlk Bölümüyle ekranlarda!
04.12.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA