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Adana Ceyhan'da fuhuş operasyonu! FUHŞUN ŞİFRESİ ifşa oldu: "Karpuz tarlasında bekliyorum"

Adana Ceyhan'da fuhuş operasyonu! FUHŞUN ŞİFRESİ ifşa oldu: "Karpuz tarlasında bekliyorum"
16.11.2022 11:56

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Adana'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda flaş detaylar çıktı. 3 ilçede liderliğini Ş.B. isimli kadın ile M.Ş.K.’nin yaptığı 2 ayrı fuhuş şebekesine operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin takibine takılmamak için telefonla aradığı Ş.B.'ye, "Karpuz tarlasında bekliyorum" diyerek kadınlarla buluşma isteklerini ilettiği ortaya çıktı.

Yaşam Videoları

Adana kent merkezi ve 3 ilçede fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ile Ceyhan, Yumurtalık ve Pozantı ilçelerinde liderliğini Ş.B. isimli kadın ile M.Ş.K.'nin yaptığı 2 ayrı fuhuş şebekesini, 4 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Savcılığın 12 kişi hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, 11 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırılan 12 kadın da sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

FUHUŞUN ŞİFRESİ: KARPUZ TARLASINDA BEKLİYORUM
Şüphelilerden Ş.B., Ceyhan ilçesindeki evinde kalan kadınların, arkadaşı olduğunu öne sürdü. Şebeke üyesi İ.G. ile E.Ş.'nin ise kadınları gitmek istediği yere otomobille götürdüğü belirlendi.

Öte yandan kadınların otomobil, TIR, ev ve tarlalarda fuhuş yaptıkları öğrenildi. Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin takibine takılmamak için telefonla aradığı Ş.B.'ye, "Karpuz tarlasında bekliyorum" diyerek kadınlarla buluşma isteklerini ilettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 8'i ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Ş.B., M.Ş.K., İ.G. ve E.Ş.'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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