Acısını yüreğine gömdü, görevinin başına döndü

Depremin hemen ardından ablası ve ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş’a hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli Harun Kayışlı, Kahramanmaraş’ta enkaz altından eniştesi ve yeğenini kurtarırken, ablasının ise cansız bedenine ulaştı. Kayışlı, defin işlemlerinin ardından yaşadığı acıyla birlikte görevinin başına dönerek, kurtarma çalışmalarına devam etti.