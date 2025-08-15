PODCAST CANLI YAYIN

ABD'li turistler kruvaziyerle Alanya'ya geldi

Antalya'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Oosterdam' adlı kruvaziyer çoğunluğu ABD'li 2 bin 110 turist getirdi.

Hollanda bandıralı, 285 metre uzunluğundaki 'Oosterdam' adlı kruvaziyer, Limasol'dan yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı. Çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 110 turist ve 784 personelin bulunduğu gemi limana demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezine dağıldı. Geminin saat 17.00'de Marmaris'e gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacağı öğrenildi.

Bunlar da Var

Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle