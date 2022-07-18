Haberler Yaşam Videoları ABD'de yaşanan silahlı saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yaşanan silahlı saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yaşanan silahlı saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
18.07.2022 09:44

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:19
Yabancı uyruklu kadın otelde...
Yaşam 03:30
Sinop’ta başlayan kavga...
Yaşam 03:43
Evlatlarını arayan aileyi...
Yaşam 01:00
Bağcılar’da maskeli grup...
Yaşam 00:32
Güreşçi tartıştığı otomobil...
Yaşam 02:22
Nişanda "halay" kavgasında kan...
Yaşam 04:31
Necmettin öğretmenin...
Yaşam 01:48
Şantaj cinayeti
Yaşam 04:04
Mahalleyi sokağa döken olay!...
Yaşam 00:50
Diyarbakır’da acı olay!
Yaşam 01:08
Karşıdan karşıya geçmek...
Yaşam 01:37
Tepki çeken görüntü! Atatürk...

ABD'nin Indiana eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. ABD'de silahlı saldırılar sürüyor. ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bulunan Greenwood Park Alışveriş Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi. Greenwood Polis Departmanı Şefi Jim Ison, olay sırasında öldürülen saldırganın tüfek ve çok sayıda mühimmatla alışveriş merkezine girerek, yemek katında ateş etmeye başladığını söyledi. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını bildiren Ison, ölenler arasında 12 yaşında bir kız çocuğun olduğunu söyledi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA