ABD’de fırtına ve hortum can aldı: 23 ölü!

Giriş Tarihi: 17.05.2025 17:13:33

ABD'nin orta kesimi ile doğu kıyısı arasında etkili olan fırtına ve hortum, ağaçları devirdi, elektrik hatlarını kopardı ve evlerin çatılarını uçurdu. Cadde ve sokaklar adeta savaş alanına dönerken, Michigan'dan Tennessee'ye kadar en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı. Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde 5 binden fazla evde hasar meydana geldi. Kentucky Valisi Andy Beshar, şiddetli fırtına nedeniyle eyalette en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Missouri'de 7 kişi, Virginia'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi.